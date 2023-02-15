В России украинцу дали 16 лет колонии якобы за шпионаж
Среда, 15 февраля 2023, 11:47
Российский суд признал гражданина Украины виновным в якобы шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-служба судебного департамента Тульской области РФ
Детали: Согласно материалам суда, с января 2020 года по август 2021 года мужчина якобы собирал в Туле в целях передачи иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну.
Имя гражданина Украины российское издание не называет.
Сообщается, что ФСБ его задержала в августе 2021 года. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в ноябре прошлого года. Заседания проходили в закрытом режиме.
Осужденный будет находится под стражей до вступления приговора в законную силу.