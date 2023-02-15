Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки - міністр
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що найближчим часом Британія не надсилатиме винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі BBC.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників надати винищувачі та зброю для війни проти Росії.
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", - сказав Воллес, посилаючись на практичні питання.
"Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - додав він.
"Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі і зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії", - каже міністр.
Воллес зазначив, що якщо уряд подарує Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.