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Британия не будет передавать Украине истребители в ближайшие месяцы или даже годы - министр

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 10:54

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире BBC.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить истребители и оружие для войны против России.

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"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", - сказал Уоллес, ссылаясь на практические вопросы.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью", - добавил он.

"Сейчас вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение России", - говорит министр.

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Уоллес отметил, что если правительство подарит Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

Темы: истребителиВеликобританияУкраина
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