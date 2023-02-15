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РФ обстріляла багатоповерхівку в Покровську: 12 поранених та загиблий

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 лютого 2023, 12:30
РФ обстріляла багатоповерхівку в Покровську: 12 поранених та загиблий
Наслідки ракетного удару по Покровську 15 лютого, фото з Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка

Російські окупанти 15 лютого завдали удару по Покровську Донецької області, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка, відомо про 12 поранених і одного загиблого.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, поліція Донеччини, ДСНС

Пряма мова: "Росіяни завдали удару по Покровську – пошкодили багатоповерхівку і поранили щонайменше двох цивільних.

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За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзда двох людей".

Деталі: Судячи з фото, пошкоджені верхні поверхи багатоповерхівки. Кириленко повідомив, що наразі триває рятувальна операція.

Оновлено: Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що станом на 13:00 відомо про 12 поранених цивільних, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

У місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим. За його словами, мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує.

Він уточнив, що росіяни обстріляли житловий мікрорайон "Сонячний" близько 10:00. Удару завдано із РСЗВ "Смерч".

ВІДЕО ДНЯ

Поліція Донеччини повідомляє про одного загиблого та 12 постраждалих.

Внаслідок обстрілу відбулось руйнування покрівлі та квартир на 5-му поверсі першого та другого під’їздів п’ятиповерхового будинку. Каретою швидкої допомоги постраждалих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські-парамедики обходять кожну оселю та надають постраждалим медичну та психологічну допомогу. Розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим.

 
 

Рятувальники підтвердили, що станом на 14:30 з-під завалів вилучено тіло 1 загиблого чоловіка. За медичною допомогою звернулися 12 людей. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. На місці події працюють 105 людей та 15 одиниць техніки.

 
 

Теми: Донецька областьракетний ударжертвивійна
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