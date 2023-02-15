РФ обстреляла многоэтажку в Покровске: 12 раненых и погибший

Последствия ракетного удара по Покровску 15 февраля, фото из Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

Российские оккупанты 15 февраля нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области, в результате чего была повреждена многоэтажка, известно о 12 раненых и погибшем.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россияне нанесли удар по Покровску – повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских.

По предварительной информации, враг снова применил ракеты. Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек".

Детали: Судя по фото, повреждены верхние этажи многоэтажки. Кириленко сообщил, что сейчас продолжается спасательная операция.

Обновлено: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 13:00 известно о 12 раненых гражданских, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. По его словам, жители, чьи квартиры подверглись разрушениям в результате обстрела, будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым. Кроме того, оказывается психологическая и медицинская помощь всем, кто в этом нуждается.

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Он уточнил, что россияне обстреляли жилой микрорайон "Солнечный" около 10:00. Удар нанесен из РСЗО "Смерч".

Полиция Донецкой области сообщает об одном погибшем и 12 пострадавших.

В результате обстрела произошло разрушение кровли и квартир на 5-м этаже первого и второго подъездов пятиэтажного дома. Каретой скорой помощи пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские-парамедики обходят каждый дом и оказывают пострадавшим медицинскую и психологическую помощь. Развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

Спасатели подтвердили, что по состоянию на 14:30 из-под завалов изъято тело 1 погибшего мужчины. За медицинской помощью обратились 12 человек. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами. На месте происшествия работают 105 человек и 15 единиц техники.