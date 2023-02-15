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Мобілізовані РФ згодні служити далеко від лінії фронту, а не воювати із ЗСУ на передовій

Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 11:47
Мобілізовані РФ згодні служити далеко від лінії фронту, а не воювати із ЗСУ на передовій
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У Росії стає дедалі більше звернень мобілізованих, відправлених на війну проти України, які згодні служити лише далеко від лінії фронту.

Джерело: відео російської служби "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти зробили компіляцію відеозвернень мобілізованих з Оренбурзької області РФ, Іркутська, Калінінграда, Татарстану.

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Зокрема мобілізовані скаржаться, що їх набирали для начебто "підрозділів тероборони", але після прибуття на окуповану територію Донецької області в Україні, вони були поставлені перед фактом, що тепер є повноцінними штурмовиками.

Скарги мобілізованих звучать подібним чином: "У нашому підрозділі багато хто має хронічні захворювання, зайву вагу та інші медичні обмеження". "Нас у прямому сенсі ведуть на забій". "Ми тут як витратний матеріал".

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При цьому росіяни заявляють, що не відмовляються виконувати поставлені завдання, але не підготовлені до штурму.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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