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Мобилизованные РФ согласны служить вдали от линии фронта, а не воевать с ВСУ на передовой

Валентина РоманенкоСреда, 15 февраля 2023, 11:47
Мобилизованные РФ согласны служить вдали от линии фронта, а не воевать с ВСУ на передовой
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В России становится все больше обращений мобилизованных, отправленных на войну против Украины, которые согласны служить лишь вдали от линии фронта.

Источник: видео российской службы "Радио Свобода"

Детали: Журналисты сделали компиляцию видеообращений мобилизованных из Оренбургской области РФ, Иркутска, Калининграда, Татарстана.

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В частности мобилизованные жалуются, что их набирали для якобы "подразделений теробороны", но по прибытию на оккупированную территорию Донецкой области в Украине, они были поставлены перед фактом, что теперь являются полноценными штурмовиками.

Жалобы мобилизованных звучат подобным образом: "В нашем подразделении многие имеют хронические заболевания, лишний вес и другие медицинские ограничения". "Нас в прямом смысле ведут на убой". "Мы здесь как расходный материал".

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При этом россияне заявляют, что не отказываются выполнять поставленные задачи, но не подготовлены к штурму.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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