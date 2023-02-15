Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС десятий пакет санкцій проти РФ

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 13:20
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, GETTY IMAGES

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відеозверненні фон дер Ляєн і високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Передусім ми пропонуємо подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів" - сказала фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що йдеться про товари, які РФ не зможе замістити постачанням з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

"Друге. Ми і далі обмежимо експорт товарів подвійного призначення і технологічних товарів. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі, дронах, ракета х і гелікоптерах" - заявила президентка ЄК.

Також, за словами фон дер Ляєн, ЄС вперше вирішив додати структури третіх країн, які використовуються Росією для обходу санкцій.

"Революційна гвардія Ірану забезпечує Росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку" - сказала вона, додавши, що ЄС готовий і далі запроваджувати санкції щодо країн, які постачають Росії важливі технології.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за її словами, десятий пакет санкцій спрямований проти російської машини пропаганди: "Тому ми пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії". Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що йдеться про понад 100 нових імен у санкційному списку.

Четвертим пунктом санкційного пакета, за словами фон дер Ляєн, є заходи запобігання обходу санкцій проти РФ.

"Я закликаю держави-члени швидко затвердити цей новий пакет санкцій. Нашою метою разом з партнерами по Групі семи мати чергові істотні санкції до 24 лютого, якраз через рік після того, як путін почав свою імперіалістичну війну" - заявила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті ЄС закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, виробників ракет і дронів.

Читайте УП В Google News

Теми: санкціїЄСРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу

Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ

У Росії на заводі зброї стався вибух: 1 загиблий, троє поранених

Президент Китаю виступить з "мирною промовою" до річниці вторгнення РФ в Україну

"Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги" – розслідування

Дефіциту потужності в енергосистемі немає, ліміти до областей не доводились – "Укренерго"

Усі новини...
санкції
Болгарія не застосовувала санкцій до росіян з 2014 року
ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
Останні новини
15:27
У Львові взяли під варту священника, який розбещував власну доньку
15:18
відео Маріонетка Путіна Лукашенко заявив, що не міг не примчати на клич свого господаря
15:17
фотоКосмічний телескоп Вебба вперше показав складну структуру найближчих галактик
15:14
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
15:14
Курс валют на 17 лютого: готівкова гривня зміцнюється відносно євро
15:14
Зеленський у Мюнхені: Немає альтернативи Україні в ЄС і НАТО
14:58
Лукашенко заявив Путіну, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
14:49
Українізація айфонів: Apple в новій iOS додасть оновлення для української клавіатури
14:48
НАТО, ЄС і Україна вперше проведуть тристоронню зустріч
14:44
ОК "Південь" про вручення повісток силою: Звільняти їх – незаконно, але реагуємо
Усі новини...