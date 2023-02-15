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Єврокомісія офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС десятий пакет санкцій проти РФ

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 12:20
Єврокомісія офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС десятий пакет санкцій проти РФ
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, GETTY IMAGES

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відеозверненні фон дер Ляєн і високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Передусім ми пропонуємо подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів" - сказала фон дер Ляєн.

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Вона пояснила, що йдеться про товари, які РФ не зможе замістити постачанням з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

"Друге. Ми і далі обмежимо експорт товарів подвійного призначення і технологічних товарів. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі, дронах, ракета х і гелікоптерах" - заявила президентка ЄК.

Також, за словами фон дер Ляєн, ЄС вперше вирішив додати структури третіх країн, які використовуються Росією для обходу санкцій.

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"Революційна гвардія Ірану забезпечує Росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку" - сказала вона, додавши, що ЄС готовий і далі запроваджувати санкції щодо країн, які постачають Росії важливі технології.

Також, за її словами, десятий пакет санкцій спрямований проти російської машини пропаганди: "Тому ми пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії". Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що йдеться про понад 100 нових імен у санкційному списку.

Четвертим пунктом санкційного пакета, за словами фон дер Ляєн, є заходи запобігання обходу санкцій проти РФ.

"Я закликаю держави-члени швидко затвердити цей новий пакет санкцій. Нашою метою разом з партнерами по Групі семи мати чергові істотні санкції до 24 лютого, якраз через рік після того, як путін почав свою імперіалістичну війну" - заявила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті ЄС закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, виробників ракет і дронів.

Теми: санкціїЄСРосія
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