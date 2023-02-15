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Еврокомиссия официально предложила к одобрению стран ЕС десятый пакет санкций против РФ

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 13:20
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, GETTY IMAGES

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в видеообращении фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Прежде всего мы предлагаем дальнейшие экспортные запреты, которые будут стоить более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", - сказала фон дер Ляйен.

Она пояснила, что речь идет о товарах, которые РФ не сможет заместить поставками из других стран: электронику, специальные траспортные средства, части машин, запчасти для грузовиков и самолетов, товары для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.

"Второе. Мы и дальше ограничим экспорт товаров двойного назначения и технологических товаров. Мы предлагаем экспортный контроль 47 компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, в том числе дронах, ракетах и вертолетах", - заявила президент ЕК.

Также, по словам фон дер Ляйен, ЕС впервые решил добавить структуры третьих стран, которые используются Россией для обхода санкций.

"Революционная гвардия Ирана обеспечивает Россию дронами "Шахед" для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому мы добавляем семь иранских структур в наш список", - сказала она, добавив, что ЕС готов и дальше вводить санкции в отношении стран, которые поставляют России важные технологии.

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Также, по ее словам, десятый пакет санкций направлен против российской машины пропаганды: "Поэтому мы предлагаем внести путинских пропагандистов в санкционный список наравне с политическими и военными руководителями России". Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что речь идет о более 100 новых имен в санкционном списке.

Четвертым пунктом санкционного пакета, по словам фон дер Ляйен, являются меры предотвращения обхода санкций против РФ.

"Я призываю государства-члены быстро утвердить этот новый пакет санкций. Нашей целью вместе с партнерами по Группе семи иметь очередные существенные санкции до 24 февраля, как раз через год после того, как Путин начал свою империалистическую войну", - заявила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите ЕС призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов.

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Темы: санкцииЕСРосcия
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