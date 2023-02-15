Еврокомиссия официально предложила к одобрению стран ЕС десятый пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в видеообращении фон дер Ляйен и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Прежде всего мы предлагаем дальнейшие экспортные запреты, которые будут стоить более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров", - сказала фон дер Ляйен.

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Она пояснила, что речь идет о товарах, которые РФ не сможет заместить поставками из других стран: электронику, специальные траспортные средства, части машин, запчасти для грузовиков и самолетов, товары для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.

"Второе. Мы и дальше ограничим экспорт товаров двойного назначения и технологических товаров. Мы предлагаем экспортный контроль 47 компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, в том числе дронах, ракетах и вертолетах", - заявила президент ЕК.

Также, по словам фон дер Ляйен, ЕС впервые решил добавить структуры третьих стран, которые используются Россией для обхода санкций.

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"Революционная гвардия Ирана обеспечивает Россию дронами "Шахед" для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому мы добавляем семь иранских структур в наш список", - сказала она, добавив, что ЕС готов и дальше вводить санкции в отношении стран, которые поставляют России важные технологии.

Также, по ее словам, десятый пакет санкций направлен против российской машины пропаганды: "Поэтому мы предлагаем внести путинских пропагандистов в санкционный список наравне с политическими и военными руководителями России". Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что речь идет о более 100 новых имен в санкционном списке.

Четвертым пунктом санкционного пакета, по словам фон дер Ляйен, являются меры предотвращения обхода санкций против РФ.

"Я призываю государства-члены быстро утвердить этот новый пакет санкций. Нашей целью вместе с партнерами по Группе семи иметь очередные существенные санкции до 24 февраля, как раз через год после того, как Путин начал свою империалистическую войну", - заявила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите ЕС призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов.