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Угорщина заборонила в'їзд Балозі

Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 15:00
Віктор Балога. фото з Facebook

Угорщина заборонила в'їзд нардепу кількох скликань, ексглаві Секретаріату президента часів Віктора Ющенка Віктору Балозі.

Джерело: Балога у Facebook

Пряма мова: "Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини.

Показово, що угорська влада мене "злякалась" в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа "Великої Угорщини" турула на Мукачівському замку.

Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України".

Нагадаємо: В кінці жовтня у замку "Паланок" у місті Мукачево замість угорського символа – містичного птаха турул – встановили Тризуб, що є малим державним Гербом України. Мером міста є син Віктора Балоги - Андрій.

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Теми: БалогаУгорщина
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