Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия запретила въезд Балоге

Валентина РоманенкоСреда, 15 февраля 2023, 14:00
Венгрия запретила въезд Балоге
Виктор Балога. фото из Facebook

Венгрия запретила въезд нардепу нескольких созывов, экс-главе Секретариата президента времен Виктора Ющенко Виктору Балоге.

Источник: Балога в Facebook

Прямая речь: "Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана - представляю угрозу национальной безопасности Венгрии.

Реклама:

Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установления национального государственного символа Украины - Тризуба, вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула на Мукачевском замке.

Воспринимаю такое решение путинских прихвостней, как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины".

Напомним: В конце октября в замке "Паланок" в городе Мукачево вместо венгерского символа - мистической птицы турул - установили Тризуб, который является малым государственным Гербом Украины. Мэром города является сын Виктора Балоги - Андрей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БалогаВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Балога
К "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест
Прокуратура Болгарии допустила причастность россиян ко взрывам на военных складах
Прогульщики Рады: Вакарчук и Балога не были на заседаниях в июне
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: