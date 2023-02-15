Венгрия запретила въезд Балоге

Венгрия запретила въезд нардепу нескольких созывов, экс-главе Секретариата президента времен Виктора Ющенко Виктору Балоге.

Источник: Балога в Facebook

Прямая речь: "Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана - представляю угрозу национальной безопасности Венгрии.

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Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установления национального государственного символа Украины - Тризуба, вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула на Мукачевском замке.

Воспринимаю такое решение путинских прихвостней, как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины".

Напомним: В конце октября в замке "Паланок" в городе Мукачево вместо венгерского символа - мистической птицы турул - установили Тризуб, который является малым государственным Гербом Украины. Мэром города является сын Виктора Балоги - Андрей.