У замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб

У замку "Паланок" у місті Мукачево замість угорського символа – містичного птаха турул – встановили Тризуб, що є малим державним Гербом України.

Джерело: мукачівський міський голова Андрій Балога

Пряма мова Балоги: "Сьогодні на знаковому для нашої громади та всього Закарпаття місці, на території замку "Паланок", на честь наших героїв захисників та захисниць, встановили наш національний символ, малий Державний Герб України – Тризуб".

Замок Паланок, турула замінили тризубом було і стало

Деталі: Балога зазначив, що зараз твориться історія нової України, а друзі й вороги нашої держави мають знати, що "Україна єдина, як ніколи, а українці від Сходу до Заходу стають лише сильнішими та будуть боротись за Україну до кінця, до перемоги".

Цьому передувало: 13 жовтня Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж із бастіону "Паланку" орла-турула і замінити його на тризуб.

Через це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України. За словами угорського міністра, "справедливий підхід" глави Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити "повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації".

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