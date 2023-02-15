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Прем’єр Швеції прибув до Києва, зустрівся з Зеленським

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 14:49
Прем’єр Швеції прибув до Києва, зустрівся з Зеленським
скриншот

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з неоголошеним візитом до України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

"Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі, додавши відео зустрічі у Києві.

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Це перший візит Крістерссона в Україну на посаді прем'єр-міністра. Його попередниця на посаді Магдалена Андерссон відвідала Україну торік.

Нагадаємо, у середині січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.

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Теми: ШвеціяЗеленськийУкраїна
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