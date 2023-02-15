Премьер Швеции прибыл в Киев, встретился с Зеленским

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с необъявленным визитом в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, добавив видео встречи в Киеве.

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Это первый визит Кристерссона в Украину на посту премьер-министра. Его предшественница на посту Магдалена Андерссон посетила Украину в прошлом году.

Напомним, в середине января премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.

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