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Ворог пішов на прорив позицій ДПСУ на Донеччині – знищено 60 окупантів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 лютого 2023, 16:27
Фото: пресслужба ДПСУ

Прикордонники та бійці ЗСУ у вівторок відбили спробу окупантів прорвати рубежі оборони ДПСУ на Донеччині – ворог втратив 60 людей і відступив.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби 

Деталі: ДПСУ повідомляє, що російські окупанти спробували прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу ДПСУ на одному з напрямків Донеччини.

Від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника. Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки.

Окупанти планували досягти успіху в штурмі через значну перевагу у живій силі.

Дослівно: "Декілька хвиль нападників наші оборонці зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ. 

Українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій". 

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Прикордонники повідомляють, що противник відступив для перегрупування. За день було знищено понад 60 загарбників.

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Теми: Донецька областьПрикордонна службавійна
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