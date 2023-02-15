Ворог пішов на прорив позицій ДПСУ на Донеччині – знищено 60 окупантів

Прикордонники та бійці ЗСУ у вівторок відбили спробу окупантів прорвати рубежі оборони ДПСУ на Донеччині – ворог втратив 60 людей і відступив.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: ДПСУ повідомляє, що російські окупанти спробували прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу ДПСУ на одному з напрямків Донеччини.

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Від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника. Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки.

Окупанти планували досягти успіху в штурмі через значну перевагу у живій силі.

Дослівно: "Декілька хвиль нападників наші оборонці зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ.

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Українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій".

Більше деталей: Прикордонники повідомляють, що противник відступив для перегрупування. За день було знищено понад 60 загарбників.