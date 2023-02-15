Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог пішов на прорив позицій ДПСУ на Донеччині – знищено 60 окупантів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 лютого 2023, 15:27
Ворог пішов на прорив позицій ДПСУ на Донеччині – знищено 60 окупантів
Фото: пресслужба ДПСУ

Прикордонники та бійці ЗСУ у вівторок відбили спробу окупантів прорвати рубежі оборони ДПСУ на Донеччині – ворог втратив 60 людей і відступив.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби 

Деталі: ДПСУ повідомляє, що російські окупанти спробували прорвати бойовий рубіж оборони підрозділу ДПСУ на одному з напрямків Донеччини.

Реклама:

Від світанку артилерія російсько-окупаційних військ здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонного підрозділу. По завершенню вогневої підготовки в наступ пішла піхота противника. Прикордонники визначили напрямок головного удару, здійснили маневр підрозділом й розпочали відбиття атаки.

Окупанти планували досягти успіху в штурмі через значну перевагу у живій силі.

Дослівно: "Декілька хвиль нападників наші оборонці зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В битві надійне плече підтримки охоронцям кордонів надали бійці ЗСУ. 

ВІДЕО ДНЯ

Українська артилерія вдарила по місцевості, де противник концентрував резерв для подальшого введення в бій". 

Більше деталей: Прикордонники повідомляють, що противник відступив для перегрупування. За день було знищено понад 60 загарбників.

Теми: Донецька областьПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: