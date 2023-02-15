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Враг пошел на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области – уничтожено 60 оккупантов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 февраля 2023, 15:27
Враг пошел на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области – уничтожено 60 оккупантов
Фото: пресс-служба ДПСУ

Пограничники и бойцы ВСУ во вторник отбили попытку оккупантов прорвать рубежи обороны ГПСУ в Донецкой области – враг потерял 60 человек и отступил.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы 

Детали: ГПСУ сообщает, что российские оккупанты попытались прорвать боевой рубеж обороны подразделения ГПСУ на одном из направлений Донецкой области.

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С рассвета артиллерия российско-оккупационных войск осуществила массированный обстрел опорного пункта пограничного подразделения. По завершению огневой подготовки в наступление пошла пехота противника. Пограничники определили направление главного удара, осуществили маневр подразделением и начали отражение атаки.

Оккупанты планировали достичь успеха в штурме из-за значительного преимущества в живой силе.

Дословно: "Несколько волн нападающих наши защитники остановили огнем из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В битве надежное плечо поддержки охранникам границ предоставили бойцы ВСУ. 

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Украинская артиллерия ударила по местности, где противник концентрировал резерв для дальнейшего введения в бой". 

Больше деталей: Пограничники сообщают, что противник отступил для перегруппировки. За день было уничтожено более 60 захватчиков.

Темы: Донецкая областьПограничная службавойна
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