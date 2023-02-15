Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР

Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 16:14
Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР
Андрій Юсов. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом для ворога залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ситуація на фронті. Ми зараз бачимо надзвичайне загострення, серйозні події на сході, звичайно, навколо Бахмута, інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається.

Реклама:

Попри те, що це вже не друга армія світу, ворог має значний мобілізаційний резерв… Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Але це не зупиняє українські сили оборони, є відповідні плани та механізми реагування на всі виклики".

Деталі: За словами Юсова, ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною, хоча можлива активізація ворожих сил і на інших ділянках фронту і це – попри значні втрати російських військ у техніці та живій силі.

Пряма мова: "Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
війна
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: