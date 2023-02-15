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Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР

Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 17:14
Андрій Юсов. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом для ворога залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ситуація на фронті. Ми зараз бачимо надзвичайне загострення, серйозні події на сході, звичайно, навколо Бахмута, інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається.

Попри те, що це вже не друга армія світу, ворог має значний мобілізаційний резерв… Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Але це не зупиняє українські сили оборони, є відповідні плани та механізми реагування на всі виклики".

Деталі: За словами Юсова, ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною, хоча можлива активізація ворожих сил і на інших ділянках фронту і це – попри значні втрати російських військ у техніці та живій силі.

Пряма мова: "Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком".

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Теми: війнарозвідка
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