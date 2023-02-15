Потери РФ сейчас самые большие с начала этой позорной войны – ГУР

Потери российских оккупационных войск сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, приоритетом для врага остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ситуация на фронте. Мы сейчас видим чрезвычайное обострение, серьезные события на востоке, конечно, вокруг Бахмута, другие направления, Угледар. Собственно, ничего не изменилось, есть отчаянные попытки оккупировать украинский Донбасс до конца марта. Такими были указания Путина Герасимову, но те даты ничего не значат, ничего у них не получится. Украинский Донбасс держится, и Бахмут держится.

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Несмотря на то, что это уже не вторая армия мира, враг имеет значительный мобилизационный резерв... Да, часто плохо вооруженные и плохо обученные, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны, есть соответствующие планы и механизмы реагирования на все вызовы".

Детали: По словам Юсова, ситуация на Донбассе для оккупантов сейчас является приоритетной, хотя возможна активизация вражеских сил и на других участках фронта, и это - несмотря на значительные потери российских войск в технике и живой силе.

Прямая речь: "Потери врага, скажем так, по количеству, самые большие с начала этой позорной войны, и это видно невооруженным глазом".