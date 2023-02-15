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Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 17:00
Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції
Швецькі винищувачі Gripen, AFP via Getty Images

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не виключив майбутнього рішення про надання Україні бойових літаків, але зазначив, що така допомога вимагатиме міжнародної коаліції.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва у середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про можливе постачання винищувачів Gripen шведського виробництва, Крістерссон сказав, що "нічого не виключено", але, за його словами, кроки на цьому шляху має зробити міжнародна коаліція.

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"Міжнародна коаліція має бути створена, і вона буде робити певні кроки. Ми абсолютно розуміємо, що у випадку України не можна зволікати, але також мають місце національні міркування, коли країни думають, як вони будуть захищати себе, від цього залежать поставки" - сказав глава уряду Швеції.

У цьому контексті він згадав, що Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією.

"Ми маємо специфічну ситуацію, тому нам потрібний обережний підхід. Ми будемо робити все, щоб підтримати Україну, але при цьому не будемо робити щось, що може поставити під загрозу нашу можливість до власної оборони", - додав він.

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Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen, повідомив у середу 15 лютого міністр оборони країни.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у нього немає ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Теми: Швеціявинищувачідопомога Українізброя
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