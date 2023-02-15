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Премьер Швеции не исключил предоставления Украине истребителей Gripen, но хочет коалиции

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 17:00
Премьер Швеции не исключил предоставления Украине истребителей Gripen, но хочет коалиции
Шведские истребители Gripen, AFP via Getty Images

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил будущего решения о предоставлении Украине боевых самолетов, но отметил, что такая помощь потребует международной коалиции.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Говоря о возможной поставке истребителей Gripen шведского производства, Кристерссон сказал, что "ничего не исключено", но, по его словам, шаги на этом пути должна сделать международная коалиция.

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"Международная коалиция должна быть создана, и она будет делать определенные шаги. Мы абсолютно понимаем, что в случае Украины нельзя медлить, но также имеют место национальные соображения, когда страны думают, как они будут защищать себя, от этого зависят поставки", - сказал глава правительства Швеции.

В этом контексте он упомянул, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией.

"Мы имеем специфическую ситуацию, поэтому нам нужен осторожный подход. Мы будем делать все, чтобы поддержать Украину, но при этом не будем делать что-то, что может поставить под угрозу нашу возможность к собственной обороне", - добавил он.

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Швеция рассматривает запрос Украины об истребителях Gripen, сообщил в среду 15 февраля министр обороны страны.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет никаких новостей о поставках Украине боевых самолетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

Темы: Швецияистребителипомощь Украинеоружие
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