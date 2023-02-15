Зеленський розповів, чи планує зустріч із Байденом найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден може прибути до України для зустрічі з ним, "коли у нього з’явиться можливість".

Про це Зеленський заявив у середу на брифінгу з прем’єр-міністром Швеції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський відповідав на запитання ЗМІ про те, чи планує він найближчим часом зустрітись з Байденом особисто.

"Іноді ми зустрічаємось з президентом Байденом. Авжеж, ви знаєте, що ми запрошували президента, і коли буде у нього можливість, думаю, він з задоволенням відвідає Україну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - сказав Зеленський.

"Тим не менш, у нас сьогодні є різні засоби спілкування з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми їм вдячні за їх велику допомогу", - додав він.

Як відомо, президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ, відвідає Польщу з візитом.

На цьому тлі почали з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Між тим, у Сеймі Польщі наразі не очікують на зустріч Зеленського з Байденом і Дудою.