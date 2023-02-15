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Зеленский рассказал, планирует ли встречу с Байденом в ближайшее время

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 17:07
Зеленский рассказал, планирует ли встречу с Байденом в ближайшее время
Владимир Зеленский и Джозеф Байден в Белом доме, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден может прибыть в Украину для встречи с ним, "когда у него появится возможность".

Об этом Зеленский заявил в среду на брифинге с премьер-министром Швеции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отвечал на вопрос СМИ о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с Байденом лично.

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"Иногда мы встречаемся с президентом Байденом. Конечно, вы знаете, что мы приглашали президента, и когда будет у него возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества", - сказал Зеленский.

"Тем не менее, у нас сегодня есть разные средства общения с президентом Соединенных Штатов Америки. Мы им благодарны за их большую помощь", - добавил украинский президент.

Как известно, президент США Джо Байден в период 20-22 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ, посетит Польшу с визитом.

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На этом фоне начали появляться слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем в Сейме Польши пока не ожидают встречи Зеленского с Байденом и Дудой.

Темы: ЗеленскийБайден
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