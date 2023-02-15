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Глава Міноборони Німеччини: Боєприпасів для Gepard, які використовуються в Україні, достатньо

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 18:11

Запаси боєприпасів Німеччини для зенітних самохідних установок Gepard, які використовуються в Україні, "досить достатні".

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пісторіус сказав, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва "має вистачити до літа".

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Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для Gepard, які вона поставила Києву.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для установок, які Бундесвер зняв з озброєння 2010 року.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Швейцарію за її минулорічне рішення відхилити запит на реекспорт швейцарських боєприпасів для Gepard в Україну.

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Теми: допомога УкраїнізброяНімеччинавійна
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