Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Міноборони Німеччини: Боєприпасів для Gepard, які використовуються в Україні, достатньо

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 19:11

Запаси боєприпасів Німеччини для зенітних самохідних установок Gepard, які використовуються в Україні, "досить достатні".

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус журналістам у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Пісторіус сказав, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва "має вистачити до літа".

Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для Gepard, які вона поставила Києву.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для установок, які Бундесвер зняв з озброєння 2010 року.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Швейцарію за її минулорічне рішення відхилити запит на реекспорт швейцарських боєприпасів для Gepard в Україну.

Читайте УП В Google News

Теми: допомога УкраїнізброяНімеччинавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

документЛьовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту

Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії

"Справи Майдану": строки давності у 60 з них невблаганно спливають, потрібні зміни до КПК - Донський

Загиблих військових РФ у лютому стало в п'ять разів більше, ніж раніше - BBC

Обшуки у податківиці зі "списком бажань": ДБР не звітує про результати

Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей

Усі новини...
допомога Україні
Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції
Більше допомоги Україні й посилене стримування: Столтенберг - про домовленості міністрів оборони НАТО
У США поменшало прибічників військової та економічної підтримки України
Останні новини
21:54
Кулеба: Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним, всі бачать, що це не має сенсу
21:41
Економічні новини 17 лютого: "Ашан" годував окупантів, місія МВФ по Україні завершена
21:32
Сійярто пояснив, навіщо літав до Мінська
21:26
Кулеба: немає жодного сумніву, що питання літаків буде вирішено
21:23
Апеляційний суд арештував ексзаступника міністра Лозинського
21:19
документЛьовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту
21:11
Розвідка Естонії: РФ запускає повітряні кулі для виявлення систем ППО і виснаження боєприпасів
21:03
Міноборони Німеччини: вимоги зупинити поставки зброї Україні наївні
20:58
У Черкасах суд покарав матір, яка примушувала неповнолітню доньку зніматися в порно
20:41
Україна успішно пройшла місію МВФ
Усі новини...