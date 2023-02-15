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Глава Минобороны Германии: Боеприпасов для Gepard, которые используются в Украине, достаточно

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 18:11

Запасы боеприпасов Германии для зенитных самоходных установок Gepard, которые используются в Украине, "весьма достаточны".

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус журналистам в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Писториус сказал, что запасов боеприпасов для систем Gepard немецкого производства "должно хватить до лета".

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Высказывания министра прозвучали через день после того, как он заявил, что Германия подписала контракты с компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для Gepard, которые она поставила Киеву.

Германия уже несколько месяцев пытается найти новые боеприпасы для установок, которые Бундесвер снял с вооружения в 2010 году.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Швейцарию за ее прошлогоднее решение отклонить запрос на реэкспорт швейцарских боеприпасов для зенитной установки Gepard в Украину.

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Темы: помощь УкраинеоружиеГерманиявойна
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