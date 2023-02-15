Глава Минобороны Германии: Боеприпасов для Gepard, которые используются в Украине, достаточно

Запасы боеприпасов Германии для зенитных самоходных установок Gepard, которые используются в Украине, "весьма достаточны".

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус журналистам в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Писториус сказал, что запасов боеприпасов для систем Gepard немецкого производства "должно хватить до лета".

Высказывания министра прозвучали через день после того, как он заявил, что Германия подписала контракты с компанией Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для Gepard, которые она поставила Киеву.

Германия уже несколько месяцев пытается найти новые боеприпасы для установок, которые Бундесвер снял с вооружения в 2010 году.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Швейцарию за ее прошлогоднее решение отклонить запрос на реэкспорт швейцарских боеприпасов для зенитной установки Gepard в Украину.