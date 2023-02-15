У Новій Каховці росіяни відбирають у жителів плавзасоби для своїх диверсій – Генштаб

У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти відбирають у місцевих жителів човни для проведення диверсій і провокацій, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ за 375 добу повномасштабної війни, станом на 18:00 середи 15 лютого

Дослівно: "В Новій Каховці Херсонської області окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій".

Цьому передувало: 14 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни намагаються залишити українців без питної води з Дніпра.

"Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води", – заявив він.