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У Новій Каховці росіяни відбирають у жителів плавзасоби для своїх диверсій – Генштаб

Олена РощінаСереда, 15 лютого 2023, 18:14
У Новій Каховці росіяни відбирають у жителів плавзасоби для своїх диверсій – Генштаб
Нова Каховка, р. Дніпро, фото Getty Images

У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти відбирають у місцевих жителів човни для проведення диверсій і провокацій, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ за 375 добу повномасштабної війни, станом на 18:00 середи 15 лютого

Дослівно: "В Новій Каховці Херсонської області окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій".

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Цьому передувало: 14 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни намагаються залишити українців без питної води з Дніпра.

"Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води", – заявив він. 

Теми: Херсонська областьокупаціядиверсантивійна
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