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В Новой Каховке россияне отбирают у жителей плавсредства для своих диверсий – Генштаб

Елена РощинаСреда, 15 февраля 2023, 19:14
Новая Каховка, р. Днепр, фото Getty Images

В Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты отбирают у местных жителей лодки для проведения диверсий и провокаций, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ за 375 сутки полномасштабной войны, по состоянию на 18:00 среды 15 февраля

Дословно: "В Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций".

Этому предшествовало: 14 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне пытаются оставить украинцев без питьевой воды из Днепра.

"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", – заявил он.

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Темы: Херсонская областьоккупациядиверсантывойна
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