Навчання українців на Patriot йде швидше, ніж очікувалось - німецький командир
Навчання українських військовослужбовців роботі з системою протиповітряної оборони Patriot у Німеччині просувається швидкими темпами.
Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на представника ВПС Німеччини, пише "Європейська правда".
Видання наводить слова одного з командирів німецького навчального підрозділу, який розповів, що українці мають високу мотивацію і часто вже мають досвід бойових дій.
"Все йде швидше, ніж очікувалося", - зазначив неназваний командир.
Тренувальний курс для близько 70 українських військових триває вже близько двох тижнів на базі Бундесверу, яку не називають з міркувань безпеки.
Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.
У січні українські військові, яких навчають на Patriot, прибули в США.
Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.