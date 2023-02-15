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Навчання українців на Patriot йде швидше, ніж очікувалось - німецький командир

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 20:13

Навчання українських військовослужбовців роботі з системою протиповітряної оборони Patriot у Німеччині просувається швидкими темпами.

Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на представника ВПС Німеччини, пише "Європейська правда".

Видання наводить слова одного з командирів німецького навчального підрозділу, який розповів, що українці мають високу мотивацію і часто вже мають досвід бойових дій. 

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"Все йде швидше, ніж очікувалося", - зазначив неназваний командир.

Тренувальний курс для близько 70 українських військових триває вже близько двох тижнів на базі Бундесверу, яку не називають з міркувань безпеки.

Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

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У січні українські військові, яких навчають на Patriot, прибули в США.

Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

Теми: ППО
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