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Обучение украинцев на Patriot идет быстрее, чем ожидалось - немецкий командир

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 20:13

Обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot в Германии продвигается быстрыми темпами.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя ВВС Германии, пишет "Европейская правда".

Издание приводит слова одного из командиров немецкого учебного подразделения, который рассказал, что украинцы имеют высокую мотивацию и часто уже имеют опыт боевых действий. 

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"Все идет быстрее, чем ожидалось", - отметил неназванный командир.

Тренировочный курс для около 70 украинских военных продолжается уже около двух недель на базе Бундесвера, которую не называют из соображений безопасности.

Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

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В январе украинские военные, которых обучают на Patriot, прибыли в США.

Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

Темы: ПВО
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