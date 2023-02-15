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Рішення про передачу танків Україні було запізнілим – віцеканцлер Німеччини

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 20:32

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що рішення про передачу танків Україні було запізнілим.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Але, принаймні, це сталося зараз. Прийнявши рішення про постачання танків Leopard 1 і Leopard 2, ми робимо те, що можемо зробити зараз", - сказав Габек.

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Виправдовуючи свою критику швидкості поставок, Габек сказав: "Усі очікують жахливого російського наступу. Росія вже посилила атаки протягом останніх тижнів. Час спливає".

Водночас Габек відкинув український запит на бойові літаки. "Це не є предметом наших дебатів", - сказав він.

"Наразі Німеччина зосереджена на тому, щоб швидко доставити танки Leopard-2, а також танки Leopard-1 і все інше в Україну. Важливою метою Німеччини є не стати учасником самої війни. Це межа, через яку ми повинні бути обережними", - сказав він.

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Напередодні у німецькому порту Бремерхафен помічено велику кількість американської військової техніки, ймовірно, призначеної для України.

Раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

Теми: танкидопомога УкраїніНімеччина
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