Решение о передаче танков Украине было запоздалым – вице-канцлер Германии

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что решение о передаче танков Украине было запоздалым.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Но, по крайней мере, это произошло сейчас. Приняв решение о поставках танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем то, что можем сделать сейчас", - сказал Хабек.

Оправдывая свою критику скорости поставок, Хабек сказал: "Все ожидают ужасного российского наступления. Россия уже усилила атаки в течение последних недель. Время истекает".

В то же время Хабек отверг украинский запрос на боевые самолеты. "Это не является предметом наших дебатов", - сказал он.

"Сейчас Германия сосредоточена на том, чтобы быстро доставить танки Leopard-2, а также танки Leopard-1 и все остальное в Украину. Важная цель Германии - не стать участником самой войны. Это та черта, из-за которой мы должны быть осторожными", - сказал он.

Накануне в немецком порту Бремерхафен замечено большое количество американской военной техники, вероятно, предназначенной для Украины.

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Ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство.