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Зеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги

Середа, 15 лютого 2023, 23:00
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Українська влада і армія мають зробити все, щоб навесні став очевидним рух України до перемоги у війні з Російською Федерацією.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого

Пряма мова: "Підготовчим був цей день щодо більш тривалої перспективи: оборонні питання, економічні питання – з прицілом на весну. 

Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо. 

Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня".

Деталі: Президент повідомив, що провів у середу економічну нараду щодо підготовки до весни.

Зеленський подякував українським воїнам, які своєю стійкістю та хоробрістю на передовій дають Україні змогу підготувати "наступні оборонні кроки".

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Зокрема, президент подякував 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи та 10-й окремій штурмовій бригаді "Едельвейс" – за оборону Донеччини, 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній бригаді і 95-й десанто-штурмовій бригаді – за оборону Луганщини.

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Теми: Зеленський
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