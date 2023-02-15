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Зеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги

Середа, 15 лютого 2023, 22:00
Зеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Українська влада і армія мають зробити все, щоб навесні став очевидним рух України до перемоги у війні з Російською Федерацією.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого

Пряма мова: "Підготовчим був цей день щодо більш тривалої перспективи: оборонні питання, економічні питання – з прицілом на весну. 

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Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо. 

Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня".

Деталі: Президент повідомив, що провів у середу економічну нараду щодо підготовки до весни.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський подякував українським воїнам, які своєю стійкістю та хоробрістю на передовій дають Україні змогу підготувати "наступні оборонні кроки".

Зокрема, президент подякував 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи та 10-й окремій штурмовій бригаді "Едельвейс" – за оборону Донеччини, 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній бригаді і 95-й десанто-штурмовій бригаді – за оборону Луганщини.

Теми: Зеленський
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