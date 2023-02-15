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Зеленский: Весна должна дать ощущение, что Украина движется к победе

Среда, 15 февраля 2023, 23:00
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Украинские власти и армия должны сделать все, чтобы весной стало очевидным движение Украины к победе в войне с Российской Федерацией.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 февраля

Прямая речь: "Подготовительным был этот день по более длительной перспективе: оборонные вопросы, экономические вопросы – с прицелом на весну. 

Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Любые попытки России перехватить инициативу нужно сломать. И я уверен, что мы это сделаем. 

Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха". И наша задача – сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания удерживать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем ежедневно".

Детали: Президент сообщил, что провел в среду экономическое совещание по подготовке к весне.

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые своей стойкостью и храбростью на передовой дают Украине возможность подготовить "следующие оборонительные шаги".

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В частности, президент поблагодарил 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы и 10-ю отдельную штурмовую бригаду "Эдельвейс" – за оборону Донецкой области, 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, 81-ю отдельную аэромобильную бригаду и 95-ю десантно-штурмовую бригаду – за оборону Луганщины.

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Темы: Зеленский
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