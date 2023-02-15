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Влада готується до весни: анонсує активізацію розмінування землі і дерегуляцію

Олена РощінаСереда, 15 лютого 2023, 22:57
Влада готується до весни: анонсує активізацію розмінування землі і дерегуляцію
Володимир Зеленський, фото ОП

Українська влада спробує пришвидшити розмінування перед посівною, а також готує нові кроки в дерегуляції української економіки. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого

Пряма мова: "Провів сьогодні економічну нараду – також щодо підготовки до весни. Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей.

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Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися".

Деталі: Президент повідомив, "уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки". 

"Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій", – сказав Зеленський.

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Також готуються кроки у напрямку створення та підготовки робочих місць. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні, повідомив президент.

Теми: Зеленськийекономікарозмінуванняробота
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