Влада готується до весни: анонсує активізацію розмінування землі і дерегуляцію

Українська влада спробує пришвидшити розмінування перед посівною, а також готує нові кроки в дерегуляції української економіки.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого

Пряма мова: "Провів сьогодні економічну нараду – також щодо підготовки до весни. Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей.

Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися".

Деталі: Президент повідомив, "уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки".

"Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій", – сказав Зеленський.

Також готуються кроки у напрямку створення та підготовки робочих місць. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні, повідомив президент.