Власть готовится к весне: анонсирует активизацию разминирования земли и дерегуляцию

Украинские власти попытается ускорить разминирование перед посевной, а также готовят новые шаги в дерегуляции украинской экономики.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 февраля

Прямая речь: "Провел сегодня экономическое совещание – также по подготовке к весне. Много вопросов. Все касаются экономического восстановления Украины, создания экономических возможностей для наших людей и отраслей.

Аграрный сектор – очень острый вопрос гуманитарного разминирования земли. На уровне Кабинета министров создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности – очистку почв от мин и снарядов, которые не разорвались".

Детали: Президент сообщил, что "правительство готовит новые весомые шаги в дерегуляции украинской экономики".

"Бизнес получит упрощение в десятках направлений – это касается отмены различных бюрократических разрешений и лицензий", – сказал Зеленский.

Также готовятся шаги в направлении создания и подготовки рабочих мест. Соответствующие детали будут представлены на правительственном уровне, сообщил президент.