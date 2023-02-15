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Власть готовится к весне: анонсирует активизацию разминирования земли и дерегуляцию

Елена РощинаСреда, 15 февраля 2023, 22:57
Власть готовится к весне: анонсирует активизацию разминирования земли и дерегуляцию
Владимир Зеленский, фото ОП

Украинские власти попытается ускорить разминирование перед посевной, а также готовят новые шаги в дерегуляции украинской экономики. 

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 февраля

Прямая речь: "Провел сегодня экономическое совещание – также по подготовке к весне. Много вопросов. Все касаются экономического восстановления Украины, создания экономических возможностей для наших людей и отраслей.

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Аграрный сектор – очень острый вопрос гуманитарного разминирования земли. На уровне Кабинета министров создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой деятельности – очистку почв от мин и снарядов, которые не разорвались".

Детали: Президент сообщил, что "правительство готовит новые весомые шаги в дерегуляции украинской экономики". 

"Бизнес получит упрощение в десятках направлений – это касается отмены различных бюрократических разрешений и лицензий", – сказал Зеленский.

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Также готовятся шаги в направлении создания и подготовки рабочих мест. Соответствующие детали будут представлены на правительственном уровне, сообщил президент.

Темы: Зеленскийэкономикаразминированиеробота
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