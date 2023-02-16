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На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 00:12
ілюстративне фото 831 бригади тактичної авіації

У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області о 22.45 була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Суспільне, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Дослівно Суспільне: "У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога".

Деталі: Лунін, а також мапа повітряних тривог о 22.45 повідомили про повітряну тривогу в Полтавській області.

Повітряна тривога триває також у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях, а також в окупованому Криму.

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Теми: Полтавська областьвибухповітряна тривога
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