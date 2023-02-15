Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 15 лютого 2023, 23:12
На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ
ілюстративне фото 831 бригади тактичної авіації

У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області о 22.45 була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Суспільне, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Дослівно Суспільне: "У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога".

Реклама:

Деталі: Лунін, а також мапа повітряних тривог о 22.45 повідомили про повітряну тривогу в Полтавській області.

Повітряна тривога триває також у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях, а також в окупованому Криму.

Теми: Полтавська областьвибухповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
Останні новини
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
Усі новини...
Реклама: