На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Середа, 15 лютого 2023, 23:12
У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області о 22.45 була оголошена повітряна тривога.
Джерело: Суспільне, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Дослівно Суспільне: "У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога".
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Деталі: Лунін, а також мапа повітряних тривог о 22.45 повідомили про повітряну тривогу в Полтавській області.
Повітряна тривога триває також у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях, а також в окупованому Криму.