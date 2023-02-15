На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ

У Полтавському районі були чутні звуки вибухів, в області о 22.45 була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Суспільне, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Дослівно Суспільне: "У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога".

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Деталі: Лунін, а також мапа повітряних тривог о 22.45 повідомили про повітряну тривогу в Полтавській області.

Повітряна тривога триває також у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях, а також в окупованому Криму.