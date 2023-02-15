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На Полтавщине прозвучали звуки взрывов – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 15 февраля 2023, 23:12
На Полтавщине прозвучали звуки взрывов – СМИ
иллюстративное фото 831 бригады тактической авиации

В Полтавском районе были слышны звуки взрывов, в области в 22.45 была объявлена воздушная тревога.

Источник: Общественное, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Дословно Общественное: "В Полтавском районе раздались звуки взрывов, сообщили Общественному местные жители. В области объявлена воздушная тревога".

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Детали: Лунин, а также карта воздушных тревог в 22.45 сообщили о воздушной тревоге в Полтавской области.

Воздушная тревога продолжается также в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях, а также в оккупированном Крыму.

Темы: Полтавская областьвзрыввоздушная тревога
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