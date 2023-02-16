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Зеленський: Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 00:22
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до важливих міжнародних заходів, які мають відбутися 16-17 лютого, а також намагається наблизити старт переговорів щодо членства у Європейському Союзі.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого

Пряма мова: "Сьогодні в нас був такий день, який можна назвати підготовчим. Підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра-післязавтра. У ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала.

(...) Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулась і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту премʼєр-міністра Швеції".

Деталі: Зеленський нагадав, що саме Швеція зараз головує у Євросоюзі.

"І в нас є й необхідне лідерство, і необхідна воля для того, щоб уже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів, і я дякую за це", – сказав український президент.

Він наголосив, що зі швецьким премʼєрам говорили і про подальшу оборонну допомогу, і про зброю для України, і про шведські "Арчери" – одну з найсильніших артилерійських систем, які мають допомогти українським воїнам.

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Зеленский додав, що у середу говорив також із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йому український лідер подякував за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку й за "мудрий погляд на захист міжнародного права". 

"Домовилися співпрацювати в глобальних інституціях", – підсумував Зеленський.

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Теми: ЗеленськийєвроінтеграціяШвеціяАзербайджан
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