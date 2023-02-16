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Зеленский: Делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС

Елена РощинаЧетверг, 16 февраля 2023, 00:22
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к важным международным мероприятиям, которые должны состояться 16-17 февраля, а также пытается приблизить старт переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 февраля

Прямая речь: "Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительный по международным мероприятиям, которые состоятся завтра-послезавтра. В эти дни. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Поэтому готовим нашу позицию так, чтобы гарантированно она прозвучала.

(...) Конечно, очень содержательный разговор сегодня состоялся и по евроинтеграционному направлению. Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС. В частности, говорили об этом во время визита премьер-министра Швеции".

Детали: Зеленский напомнил, что именно Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе.

"И у нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве. Украина в этом чувствует поддержку партнеров, и я благодарю за это", – сказал украинский президент.

Он отметил, что со шведским премьером говорили и о дальнейшей оборонной помощи, и об оружии для Украины, и о шведских "Арчерах" – одной из сильнейших артиллерийских систем, которые должны помочь украинским воинам.

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Зеленский добавил, что в среду говорил также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его украинский лидер поблагодарил за искреннее желание мира для Украины, за гуманитарную поддержку и за "мудрый взгляд на защиту международного права". 

"Договорились сотрудничать в глобальных институтах", – подытожил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийевроинтеграцияШвецияАзербайджан
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