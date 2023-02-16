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Історія про підвал смерті в Ягідному з’явилася на обкладинці TIME

"Українська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 00:45
Історія про підвал смерті в Ягідному з’явилася на обкладинці TIME
Люди у підвалі школи у Ягідному. Фото Ольги Меняйло

Історія про підвал смерті в селі Ягідне Чернігівської області потрапила на обкладинку відомого американського журналу TIME.

Джерело: TIME

Деталі: Видання нагадує, що через 7 днів після вторгнення в Україну російські війська увійшли в село Ягідне.

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Вони вигнали мешканців з їхніх домівок до підвалу місцевої школи, яку перетворили на свій штаб. До свого відходу 30 березня 2022 року росіяни майже місяць утримували в цьому підвалі майже все населення Ягідного – понад 360 осіб, включно з дітьми та літніми людьми.

Також TIME нагадує про жахливі умови, в яких люди перебували в підвалі: там було настільки тісно, що людям доводилося спати сидячи. Замість туалету були відра.

З їжею теж були проблеми, її доводилося "добувати".

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Крім того, вентиляції не було, тому, пише видання,  найстарша з присутніх у підвалі "збожеволіла і померла". Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли все ж таки ховали, то обстрілювали похорон.

У матеріалі TIME опубліковані спогади тих, хто пережив утримування у підвалі та переповідали спогади про це і давали свідчення слідчим, "які працювали над встановленням справедливості".

 

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Теми: Чернігівська областьокупаціявійна
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