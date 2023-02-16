Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

История о подвале смерти в Ягодном появилась на обложке TIME

"Украинская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 00:45
История о подвале смерти в Ягодном появилась на обложке TIME
Люди в подвале школы в Ягодном. Фото Ольги Меняйло

История о подвале смерти в селе Ягодное Черниговской области попала на обложку известного американского журнала TIME.

Источник: TIME

Детали: Издание напоминает, что через 7 дней после вторжения в Украину российские войска вошли в село Ягодное.

Реклама:

Они выгнали жителей из их домов в подвал местной школы, которую превратили в свой штаб. До своего ухода 30 марта 2022 года россияне почти месяц удерживали в этом подвале почти все население Ягодного - более 360 человек, включая детей и пожилых людей.

Также TIME напоминает об ужасных условиях, в которых люди находились в подвале: там было настолько тесно, что людям приходилось спать сидя. Вместо туалета были ведра.

С едой тоже были проблемы, ее приходилось "добывать".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, вентиляции не было, поэтому, пишет издание, самая старшая из присутствующих в подвале "сошла с ума и умерла". Россияне не позволяли хоронить умерших сразу, а когда все же хоронили, то обстреливали похороны.

В материале TIME опубликованы воспоминания тех, кто пережил удерживание в подвале и делились воспоминаниями об этом и давали показания следователям, "которые работали над установлением справедливости".

 

Читайте на также: 350 человек в тесном подвале: воспоминания волонтерки о 27 днях оккупации на Черниговщине

Темы: Черниговская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: