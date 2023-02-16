История о подвале смерти в Ягодном появилась на обложке TIME

Люди в подвале школы в Ягодном. Фото Ольги Меняйло

История о подвале смерти в селе Ягодное Черниговской области попала на обложку известного американского журнала TIME.

Источник: TIME

Детали: Издание напоминает, что через 7 дней после вторжения в Украину российские войска вошли в село Ягодное.

Они выгнали жителей из их домов в подвал местной школы, которую превратили в свой штаб. До своего ухода 30 марта 2022 года россияне почти месяц удерживали в этом подвале почти все население Ягодного - более 360 человек, включая детей и пожилых людей.

Также TIME напоминает об ужасных условиях, в которых люди находились в подвале: там было настолько тесно, что людям приходилось спать сидя. Вместо туалета были ведра.

С едой тоже были проблемы, ее приходилось "добывать".

Кроме того, вентиляции не было, поэтому, пишет издание, самая старшая из присутствующих в подвале "сошла с ума и умерла". Россияне не позволяли хоронить умерших сразу, а когда все же хоронили, то обстреливали похороны.

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В материале TIME опубликованы воспоминания тех, кто пережил удерживание в подвале и делились воспоминаниями об этом и давали показания следователям, "которые работали над установлением справедливости".

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