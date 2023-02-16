Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 01:42
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
скриншот

Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях, крім західних. Згодом повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Станом на 02:40 16 лютого повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України, крім західних.

Реклама:

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Починаючи з 02:13, повітряна тривога ширилася з південних областей України.

У Полтавській області повітряна тривога триває з 01:13, раніше повідомлялося про вибухи в цьому регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 02:56 повітряна тривога була оголошена в усіх областях України.

О 4:24 почалися відбої повітряної тривоги.

 

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
У бік Дніпропетровщини летять "шахеди", в області тривога - ОВА
Зеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги
Нідерланди поставлятимуть в Україну боєприпаси для танків Leopard 2
Історія про підвал смерті в Ягідному з’явилася на обкладинці TIME
Останні новини
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
Усі новини...
Реклама: