По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях, крім західних. Згодом повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Станом на 02:40 16 лютого повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України, крім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Починаючи з 02:13, повітряна тривога ширилася з південних областей України.

У Полтавській області повітряна тривога триває з 01:13, раніше повідомлялося про вибухи в цьому регіоні.

Оновлено: О 02:56 повітряна тривога була оголошена в усіх областях України.

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О 4:24 почалися відбої повітряної тривоги.