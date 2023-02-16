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По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 02:42
скриншот

Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях, кроме западных. Позже воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 16 февраля воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Начиная с 02:13, воздушная тревога распространялась из южных областей Украины.

В Полтавской области воздушная тревога продолжается с 01:13, раньше сообщалось о взрывах в этом регионе.

Обновлено: В 02:56 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В 4:24 начались отбои воздушной тревоги.

 

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Темы: воздушная тревога
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