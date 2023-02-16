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Для жителів Львівщини "є реальна загроза" – голова ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 02:28
Для жителів Львівщини є реальна загроза – голова ОВА
Максим Козицький. Фото ЛОДА

Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький попередив жителів області про "реальну загрозу".

Джерело: Козицький у Телеграм

Пряма мова: "Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!"

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Деталі: Попередження Козицького з’явилося після оголошення повітряної тривоги в усіх областях України.

У Львівській області, зокрема, повітряна тривога була оголошена о 02:54.

Теми: Львівщинаповітряна тривога
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