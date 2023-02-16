Для жителів Львівщини "є реальна загроза" – голова ОВА
Четвер, 16 лютого 2023, 02:28
Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький попередив жителів області про "реальну загрозу".
Джерело: Козицький у Телеграм
Пряма мова: "Жителі Львівщини, є реальна загроза. Прошу перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги!"
Реклама:
Деталі: Попередження Козицького з’явилося після оголошення повітряної тривоги в усіх областях України.
У Львівській області, зокрема, повітряна тривога була оголошена о 02:54.