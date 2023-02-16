Для жителей Львовщины "есть реальная угроза" – глава ОВА

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий предупредил жителей области о "реальной угрозе".

Источник: Козицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Жители Львовщины, есть реальная угроза. Прошу находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги!"

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Детали: Предупреждение Козицкого появилось после объявления воздушной тревоги во всех областях Украины.

Во Львовской области, в частности, воздушная тревога была объявлена в 02:54.