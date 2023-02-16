Через велику кількість поранених окупанти посилюють збір крові у Криму – штаб

Росіяни намагаються залучити якомога більшу кількість людей для здачі крові в окупованому Криму через велику кількість поранених загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим "Центром крові" розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим.

Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій".

Деталі: Крім того, за даними штабу, відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях РФ.