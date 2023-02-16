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Из-за большого количества раненых оккупанты усиливают сбор крови в Крыму – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 07:38
Оккупанты несут раненого. Скрин с видео

Россияне пытаются привлечь как можно большее количество людей для сдачи крови в оккупированном Крыму из-за большого количества раненых захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Симферополе Автономной Республики Крым местным "Центром крови" начат массовый сбор крови у гражданских лиц и доставка крови из других станций переливания крови Автономной Республики Крым.

Также активно проводится пропаганда в заведениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранений российских оккупантов на всех направлениях боевых действий".

Детали: Кроме того, по данным штаба, открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ.

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Темы: Крымоккупациявойнамедицина
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