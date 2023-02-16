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Внаслідок ворожої атаки в Павлограді є загибла і поранені

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 07:54
наслідки обстрілів, фото з тг Лисака

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок масованої атаки ворога загинула жінка, семеро людей поранені, пошкоджене підприємство, зруйновані будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту".

Деталі: За словами Лисака, загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали.

Крім того, двоє поранених госпіталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 – понівечені.

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"Наслідки атаки уточнюються", – зазначив Лисак.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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