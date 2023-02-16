В результате вражеской атаки в Павлограде есть погибшая и раненые

В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной атаки врага погибла женщина, семь человек ранены, повреждено предприятие, разрушены дома.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу".

Детали: По словам Лысака, погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали.

Кроме того, двое раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже укротили.

Разрушены 7 частных домов. Еще 30 - изуродованы.

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"Последствия атаки уточняются", - отметил Лысак.