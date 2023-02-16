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Окупанти втратили ще 690 вояк, гелікоптер і 6 танків

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 07:00
Окупанти втратили ще 690 вояк, гелікоптер і 6 танків
речі загарбників, фото Генштабу

За минулу добу ворог втратив 690 військових, гелікоптер і 6 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Втрати ворога з 24 2022 року лютого по 16 лютого 2023 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3296 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2306 (+3) од,
  • РСЗВ – 466 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 239 (+3) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 219 (+0).

Теми: війнаРосіяГенштаб
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