Окупанти втратили ще 690 вояк, гелікоптер і 6 танків
Четвер, 16 лютого 2023, 07:00
За минулу добу ворог втратив 690 військових, гелікоптер і 6 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Втрати ворога з 24 2022 року лютого по 16 лютого 2023 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3296 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од,
- артилерійських систем – 2306 (+3) од,
- РСЗВ – 466 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 239 (+3) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 219 (+0).