Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты потеряли еще 690 вояк, вертолет и 6 танков

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 07:00
Оккупанты потеряли еще 690 вояк, вертолет и 6 танков
вещи захватчиков, фото Генштаба

За минувшие сутки враг потерял 690 военных, вертолет и 6 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Потери врага с 24 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 140460 (+690) человек ликвидировано,
  • танков - 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
  • РСЗО - 466 (+0) ед,
  • средства ПВО - 239 (+3) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2012 (+1),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
  • специальная техника - 219 (+0).

Темы: войнаРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
война
Украинцы снова превзошли ожидания – Столтенберг о контрнаступлении
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: