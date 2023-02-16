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Оккупанты потеряли еще 690 вояк, вертолет и 6 танков

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 08:00
вещи захватчиков, фото Генштаба

За минувшие сутки враг потерял 690 военных, вертолет и 6 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Потери врага с 24 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 140460 (+690) человек ликвидировано,
  • танков - 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
  • РСЗО - 466 (+0) ед,
  • средства ПВО - 239 (+3) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2012 (+1),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
  • специальная техника - 219 (+0).

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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