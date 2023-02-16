Оккупанты потеряли еще 690 вояк, вертолет и 6 танков
Четверг, 16 февраля 2023, 08:00
За минувшие сутки враг потерял 690 военных, вертолет и 6 танков.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Потери врага с 24 2022 года по 16 февраля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 140460 (+690) человек ликвидировано,
- танков - 3296 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
- РСЗО - 466 (+0) ед,
- средства ПВО - 239 (+3) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2012 (+1),
- крылатые ракеты - 857 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
- специальная техника - 219 (+0).
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